    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Aurora Solar Programvareutviklingsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in United States hos Aurora Solar varierer fra $198K til $270K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Aurora Solars totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$212K - $256K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$198K$212K$256K$270K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Aurora Solar er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Aurora Solar in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $270,280. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aurora Solar for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $198,050.

