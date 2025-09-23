Selskapskatalog
Aurora Solar
Aurora Solar Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-mediankompensasjonspakken in United States hos Aurora Solar utgjør totalt $153K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Aurora Solars totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Totalt per år
$153K
Nivå
L2
Grunnlønn
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Aurora Solar?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Aurora Solar er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktdesigner v Aurora Solar in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $164,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aurora Solar pre pozíciu Produktdesigner in United States je $153,000.

Andre ressurser