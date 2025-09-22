Selskapskatalog
Aurigo Software
Aurigo Software Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Aurigo Software utgjør totalt ₹1.57M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Aurigo Softwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.57M
Nivå
A2
Grunnlønn
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Aurigo Software?

₹13.95M

Ingen lønninger funnet
Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Aurigo Software in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,267,133. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aurigo Software for Programvareutvikler rollen in India er ₹1,789,848.

