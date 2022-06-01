Selskapsoversikt
Aura
Aura Lønninger

Auras lønnsområde varierer fra $84,575 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $258,700 for Kundesuksess i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aura. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $130K
Produktsjef
Median $176K
Regnskapsfører
$84.6K

Virksomhetsutvikling
$137K
Kundesuksess
$259K
Dataanalytiker
$172K
Elektroingeniør
$124K
Ledelseskonsulent
$84.6K
Markedsføring
$139K
UX-forsker
$159K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Aura er Kundesuksess at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $258,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Aura er $138,250.

Andre ressurser