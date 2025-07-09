Selskapsoversikt
AUO
AUO Lønninger

AUOs lønnsområde varierer fra $25,647 i total kompensasjon årlig for Elektroingeniør i nedre ende til $122,400 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AUO. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $29K

Full-stack programvareingeniør

Produktdesigner
Median $27.5K
Forretningsutvikling
$33.9K

Elektroingeniør
$25.6K
Maskinvareingeniør
$48.6K
Maskinteknisk ingeniør
$27.6K
Produktsjef
$35.7K
Teknisk programsjef
$122K
FAQ

The highest paying role reported at AUO is Teknisk programsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AUO is $31,436.

