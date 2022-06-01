Selskapsoversikt
AuditBoard
AuditBoard Lønninger

AuditBoards lønnsområde varierer fra $52,735 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $238,000 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AuditBoard. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $195K

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $238K
Salg
Median $190K

Personal
$175K
Programsjef
$100K
Prosjektleder
$52.7K
Rekrutterer
$80.4K
Salgsingeniør
$194K
Programvareingeniørsjef
$213K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AuditBoard er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AuditBoard er Produktsjef med en årlig total kompensasjon på $238,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AuditBoard er $190,000.

