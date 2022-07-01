Selskapsoversikt
AudioEye
AudioEye Lønninger

AudioEyes lønnsområde varierer fra $169,150 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $282,580 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AudioEye. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Dataanalytiker
$169K
Produktdesigner
$231K
Produktsjef
$224K

Salg
$225K
Programvareingeniørsjef
$283K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AudioEye er Programvareingeniørsjef med årlig total kompensasjon på $282,580. Dette inkluderer grunnlønn og eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AudioEye je $224,870.

Andre ressurser