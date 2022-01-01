Selskapsoversikt
Audible
Audible Lønninger

Audibles lønnsområde varierer fra $53,890 i total kompensasjon årlig for Forretningsdrift i nedre ende til $525,300 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Audible. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Business Intelligence-ingeniør

Dataanalytiker
Median $225K
Programvareingeniørsjef
Median $360K

Produktsjef
Median $220K
Programsjef
Median $137K
Rekrutterer
Median $150K
Teknisk programsjef
Median $192K
Forretningsdrift
$53.9K
Forretningsanalytiker
$112K
Finansanalytiker
$161K
Personal
$169K
IT-teknolog
$525K
Juridisk
$393K
Ledelseskonsulent
$101K
Markedsføringsoperasjoner
$189K
UX-forsker
$168K
Vestingplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Audible er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 5% opptjenes i 1st-ÅR (5.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% halvårlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% halvårlig)

25%

ÅR 1

35%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Audible er RSUs underlagt en 3-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 35% opptjenes i 2nd-ÅR (35.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 3rd-ÅR (40.00% årlig)

FAQ

La compensazione totale annuale mediana segnalata in Audible è di $178,375.

Andre ressurser