Atlantic Health System Lønninger

Atlantic Health Systems lønn varierer fra $65,325 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $128,106 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Atlantic Health System. Sist oppdatert: 11/14/2025

Forretningsanalytiker
$65.3K
Personalavdeling
$106K
Programvareingeniør
$128K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Atlantic Health System er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $128,106. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Atlantic Health System er $105,550.

