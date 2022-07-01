Selskapskatalog
Athelas
Athelas Lønninger

Athelass lønn varierer fra $35,175 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $207,834 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Athelas. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Administrativ assistent
$50.8K
Forretningsoperasjonsleder
$169K
Markedsføringsoperasjoner
$95.8K

Produktleder
$208K
Programvareutvikler
$35.2K

Full-Stack Programvareingeniør

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Athelas er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Athelas is Produktleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

