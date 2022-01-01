Selskapskatalog
Astranis
Astranis Lønninger

Astraniss lønn varierer fra $121,762 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $225,400 for en Juridisk på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Astranis. Sist oppdatert: 8/30/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $213K
Maskiningeniør
Median $122K
Maskinvareingeniør
Median $140K

Rekrutterer
Median $155K
Teknisk programleder
Median $165K
Juridisk
$225K
Salgsingeniør
$139K
Risikokapitalist
$201K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Astranis er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Astranis er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $225,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Astranis er $160,000.

Andre ressurser