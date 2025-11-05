Selskapskatalog
Aston
Aston Programvareingeniør Lønninger i Belarus

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Belarus hos Aston utgjør totalt BYN 121K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Astons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
Aston
Software Engineer
Totalt per år
BYN 121K
Nivå
Senior Software Engineer
Grunnlønn
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Aston?
Siste lønnsrapporter
Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Aston in Belarus ligger på en årlig totalkompensasjon på BYN 139,977. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aston for Programvareingeniør rollen in Belarus er BYN 120,658.

