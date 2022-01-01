Selskapsoversikt
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Lønninger

Arrowstreet Capitals lønnsområde varierer fra $128,520 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $381,900 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Arrowstreet Capital. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $200K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
$314K
Prosjektleder
$129K

Programvareingeniørsjef
$382K
FAQ

