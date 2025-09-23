Selskapskatalog
ARRK
ARRK Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Germany hos ARRK utgjør totalt €78.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ARRKs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€78.9K
Nivå
Developer
Grunnlønn
€78.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos ARRK?

€142K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at ARRK in Germany sits at a yearly total compensation of €120,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ARRK for the Programvareutvikler role in Germany is €78,874.

Andre ressurser