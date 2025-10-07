Selskapskatalog
Arm Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i Greater Cambridge Area

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Cambridge Area hos Arm varierer fra £43.3K per year for Grade 2 til £178K per year for Grade 6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Cambridge Area utgjør totalt £108K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Arms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Inngangsnivå)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
£122K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Arm er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Arm in Greater Cambridge Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £242,491. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Arm for Full-Stack Programvareingeniør rollen in Greater Cambridge Area er £128,668.

