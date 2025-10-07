Selskapskatalog
Arm
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør

  • ASIC Engineer

  • Greater Cambridge Area

Arm ASIC Engineer Lønninger i Greater Cambridge Area

ASIC Engineer-kompensasjon in Greater Cambridge Area hos Arm varierer fra £71.1K per year for Hardware Engineer til £187K per year for Principal Hardware Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Cambridge Area utgjør totalt £110K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Arms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
£122K

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Arm er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en ASIC Engineer hos Arm in Greater Cambridge Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £211,913. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Arm for ASIC Engineer rollen in Greater Cambridge Area er £116,729.

Andre ressurser