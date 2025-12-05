Selskapskatalog
Aristeia Capital
Aristeia Capital Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in United States hos Aristeia Capital varierer fra $486K til $690K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Aristeia Capitals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$552K - $654K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$486K$552K$654K$690K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Aristeia Capital?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Aristeia Capital in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $690,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aristeia Capital for Datavitenskap-leder rollen in United States er $486,000.

Andre ressurser

