Selskapskatalog
Argo AI
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Programvareingeniør Nivå

Senior Software Engineer

Nivåer hos Argo AI

Sammenlign nivåer
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Vis 5 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
€167,174
Grunnlønn
€117,660
Aksjetildeling ()
€2,972
Bonus
€26,147
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Argo AI

Relaterte selskaper

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Tanium
  • ServiceMax
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser