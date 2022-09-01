Selskapsoversikt
ArcTouch
ArcTouch Lønninger

ArcTouchs lønnsområde varierer fra $33,943 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $40,885 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ArcTouch. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $33.9K
Produktsjef
$40.9K
Programvareingeniørsjef
$38.4K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos ArcTouch er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $40,885. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos ArcTouch er $38,430.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for ArcTouch

