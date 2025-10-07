Selskapskatalog
ARA
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

  • United States

ARA Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i United States

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos ARA utgjør totalt $89K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ARAs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Totalt per år
$89K
Nivå
Junior Software Engineer
Grunnlønn
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos ARA?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos ARA in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $126,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ARA for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $83,250.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ARA

Relaterte selskaper

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • KSM Consulting
  • Avtex
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser