APTIM Lønninger

APTIMs lønnsområde varierer fra $60,753 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $84,575 for Forretningsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i APTIM. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$84.6K
Sivilingeniør
$74.6K
Personal
$60.8K

FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos APTIM er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $84,575. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos APTIM er $74,625.

