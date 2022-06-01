Selskapsoversikt
AppsFlyer
AppsFlyer Lønninger

AppsFlyers lønnsområde varierer fra $29,470 i total kompensasjon årlig for Kundesuksess i nedre ende til $269,593 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i AppsFlyer. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $133K

Backend programvareingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $144K
Forretningsanalytiker
$95.4K

Kundesuksess
$29.5K
Dataanalytiker
$85.3K
Dataanalytiker
$141K
Personal
$85.4K
Markedsføring
$54K
Produktdesigner
$85.4K
Produktsjef
$109K
Programsjef
$125K
Rekrutterer
$147K
Salg
$121K
Teknisk programsjef
$270K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AppsFlyer er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AppsFlyer er Teknisk programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $269,593. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AppsFlyer er $115,012.

Andre ressurser