Produktleder-kompensasjon in Germany hos AppLovin utgjør totalt €102K per year for Senior Product Manager 2. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ÅR 1
Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)