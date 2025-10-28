Selskapskatalog
AppLovin
AppLovin Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in Germany hos AppLovin utgjør totalt €102K per year for Senior Product Manager 2. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€92.9K - €108K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
€81.9K€92.9K€108K€119K
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Vis 4 flere nivåer
Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos AppLovin in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €118,890. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AppLovin for Produktleder rollen in Germany er €81,924.

