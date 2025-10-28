Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in United States hos AppLovin varierer fra $166K til $236K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!
100%
ÅR 1
Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)