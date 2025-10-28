Selskapskatalog
AppLovin
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

AppLovin Datavitenskaper Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskaper totalkompensasjonen in United States hos AppLovin varierer fra $551K til $802K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$632K - $721K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$551K$632K$721K$802K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere Datavitenskaper innrapporteringers hos AppLovin for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Datavitenskaper tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos AppLovin in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $802,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AppLovin for Datavitenskaper rollen in United States er $550,800.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for AppLovin

Relaterte selskaper

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser