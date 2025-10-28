Selskapskatalog
AppLovin
AppLovin Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Germany hos AppLovin varierer fra €72K til €105K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€82.7K - €94.3K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
€72K€82.7K€94.3K€105K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos AppLovin in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €104,923. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AppLovin for Dataanalytiker rollen in Germany er €72,023.

