Selskapskatalog
AppLovin
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsutvikling

  • Alle Forretningsutvikling lønninger

AppLovin Forretningsutvikling Lønninger

Forretningsutvikling-kompensasjon in Vietnam hos AppLovin utgjør totalt ₫2.51B per year for Senior Business Development Manager. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Vanlig Område
Mulig Område
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Vis 4 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Forretningsutvikling tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos AppLovin in Vietnam ligger på en årlig totalkompensasjon på ₫2,988,975,360. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AppLovin for Forretningsutvikling rollen in Vietnam er ₫2,134,982,400.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for AppLovin

Relaterte selskaper

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser