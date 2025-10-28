Selskapskatalog
Apple
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Apple UX-forsker Lønninger

UX-forsker-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $139K per year for ICT2 til $308K per year for ICT4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $310K.

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ICT2
$139K
$130K
$2.5K
$6.8K
ICT3
$238K
$162K
$63.1K
$12.3K
ICT4
$308K
$199K
$95.7K
$13K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Apple in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $419,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apple for UX-forsker rollen in United States er $265,500.

Andre ressurser