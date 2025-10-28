Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $379K per year for M1 til $1.42M per year for D1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $541K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
