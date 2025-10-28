Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Lege totalkompensasjonen in United States hos Apple varierer fra $91.5K til $130K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$104K - $118K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$91.5K$104K$118K$130K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Lege hos Apple in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $130,036. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apple for Lege rollen in United States er $91,466.

