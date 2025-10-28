Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Personaloperasjoner totalkompensasjonen hos Apple varierer fra $271K til $378K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$290K - $342K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$271K$290K$342K$378K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personaloperasjoner hos Apple ligger på en årlig totalkompensasjon på $377,618. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apple for Personaloperasjoner rollen er $271,110.

