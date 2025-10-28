Markedsføring-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $296K per year for ICT2 til $299K per year for ICT5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $283K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ICT2
$296K
$164K
$100K
$31.7K
ICT3
$199K
$137K
$54.1K
$8.7K
ICT4
$233K
$172K
$50.1K
$10.8K
ICT5
$299K
$211K
$63.4K
$24.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling