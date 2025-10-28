Selskapskatalog
Apple Investeringsbankmann Lønninger

Den gjennomsnittlige Investeringsbankmann totalkompensasjonen in India hos Apple varierer fra ₹2.48M til ₹3.39M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹2.66M - ₹3.21M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Investeringsbankmann hos Apple in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,388,536. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apple for Investeringsbankmann rollen in India er ₹2,482,979.

