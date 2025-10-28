Selskapskatalog
Apple
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør

  • Alle Maskinvareingeniør lønninger

Apple Maskinvareingeniør Lønninger

Maskinvareingeniør-kompensasjon in United States hos Apple varierer fra $176K per year for ICT2 til $674K per year for ICT6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $325K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apples totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ICT2
Junior Hardware Engineer
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
Hardware Engineer
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
Senior Hardware Engineer
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
Vis 2 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Maskinvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Radiofrekvenssingeniør

Analog Ingeniør

ASIC-ingeniør

SoC-ingeniør

FPGA-ingeniør

Innebygd Maskinvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskinvareingeniør hos Apple in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $674,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apple for Maskinvareingeniør rollen in United States er $323,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Apple

Relaterte selskaper

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser