Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Appian utgjør totalt ₹2.76M per year for Software Engineer 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.76M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Appians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)