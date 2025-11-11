Selskapskatalog
Appian
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Regnskapsfører

  • Teknisk Regnskapsfører

Appian Teknisk Regnskapsfører Lønninger

Den gjennomsnittlige Teknisk Regnskapsfører totalkompensasjonen in United States hos Appian varierer fra $92.4K til $129K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Appians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$99K - $117K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$92.4K$99K$117K$129K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Regnskapsfører innrapporteringers hos Appian for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Regnskapsfører tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk Regnskapsfører hos Appian in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $128,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Appian for Teknisk Regnskapsfører rollen in United States er $92,400.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Appian

Relaterte selskaper

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser