Den gjennomsnittlige Teknisk Regnskapsfører totalkompensasjonen in United States hos Appian varierer fra $92.4K til $129K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Appians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)