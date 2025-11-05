AppDirect Programvareingeniør Lønninger i Greater Montreal

Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Montreal hos AppDirect varierer fra CA$83K per year for P1 til CA$145K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Montreal utgjør totalt CA$110K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppDirects totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Inngangsnivå ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$124K CA$118K CA$2.4K CA$3.4K P4 Staff Software Engineer CA$145K CA$136K CA$465.5 CA$9.3K Vis 3 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype Options Hos AppDirect er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig )

Hva er opptjeningsplanen hos AppDirect ?

