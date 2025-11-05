Selskapskatalog
AppDirect
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Greater Montreal

AppDirect Programvareingeniør Lønninger i Greater Montreal

Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Montreal hos AppDirect varierer fra CA$83K per year for P1 til CA$145K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Montreal utgjør totalt CA$110K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppDirects totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Inngangsnivå)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos AppDirect er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos AppDirect in Greater Montreal ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$159,303. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AppDirect for Programvareingeniør rollen in Greater Montreal er CA$112,281.

Andre ressurser