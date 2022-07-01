Selskapskatalog
Apollo.io
Apollo.io Lønninger

Apollo.ios lønn varierer fra $59,069 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $306,460 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Apollo.io. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Produktleder
Median $280K
Forretningsoperasjonsleder
$186K

Forretningsanalytiker
$164K
Datavitenskaper
$253K
Grafisk designer
$212K
Personalavdeling
$151K
Markedsføring
$114K
Produktdesigner
$284K
Produktdesignleder
$243K
Rekrutterer
$219K
Programvareutviklingsleder
$306K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Apollo.io er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Apollo.io er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $306,460. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apollo.io er $199,020.

