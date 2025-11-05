Selskapskatalog
Apna
Apna Programvareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Apna utgjør totalt ₹4.17M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apnas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Apna
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.17M
Nivå
L2
Grunnlønn
₹4.17M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Apna?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Apna in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,419,167. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apna for Programvareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹3,744,376.

Andre ressurser