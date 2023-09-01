Selskapskatalog
Apna
Apna Lønninger

Apnas lønn varierer fra $3,449 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $113,184 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Apna. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $48.2K
Produktleder
Median $48.6K
Forretningsoperasjonsleder
$39.7K

Forretningsanalytiker
$9.9K
Kundeservice
$3.4K
Datavitenskaper
$113K
Produktdesigner
$16.5K
Teknisk programleder
$20.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Apna er Datavitenskaper at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $113,184. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Apna er $29,993.

