Backend Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Apex Fintech Solutions utgjør totalt $107K per year for Software Engineer I. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $132K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Apex Fintech Solutionss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***