Aon
  • Lønninger
  • Aktuar

  • Alle Aktuar lønninger

  • Greater Chicago Area

Aon Aktuar Lønninger i Greater Chicago Area

Aktuar-mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area hos Aon utgjør totalt $145K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Aons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Totalt per år
$145K
Nivå
L3
Grunnlønn
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Aktuar hos Aon in Greater Chicago Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $153,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Aon for Aktuar rollen in Greater Chicago Area er $145,000.

Andre ressurser