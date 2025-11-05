Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Sydney hos ANZ utgjør totalt A$181K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Sydney utgjør totalt A$107K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ANZs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
