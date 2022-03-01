Selskapsoversikt
Anyscale
Anyscale Lønninger

Anyscales lønnsområde varierer fra $144,275 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $317,500 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Anyscale. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $318K
Produktsjef
$204K
Rekrutterer
$144K

Løsningsarkitekt
$299K
Teknisk programsjef
$208K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Anyscale er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Anyscale es Programvareingeniør con una compensación total anual de $317,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Anyscale es $207,955.

Andre ressurser