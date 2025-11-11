Backend Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Anthropic varierer fra $640K per year for Senior Software Engineer til $578K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $570K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Anthropics totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/11/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Anthropic er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)