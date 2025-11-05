Programvareingeniør-kompensasjon in New York City Area hos Anthropic varierer fra $350K per year for Software Engineer til $535K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $500K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Anthropics totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Anthropic er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
