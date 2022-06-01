Selskapsoversikt
Anthology
Anthology Lønninger

Anthologys lønnsområde varierer fra $15,075 i total kompensasjon årlig for Ledelseskonsulent i nedre ende til $179,598 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Anthology. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $125K

Full-stack programvareingeniør

IT-teknolog
$74.6K
Ledelseskonsulent
$15.1K

Produktdesigner
$87.4K
Programvareingeniørsjef
$70.4K
Løsningsarkitekt
$180K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Anthology је Løsningsarkitekt at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $179,598.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Anthology је $81,030.

