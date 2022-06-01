Anthology Lønninger

Anthologys lønnsområde varierer fra $15,075 i total kompensasjon årlig for Ledelseskonsulent i nedre ende til $179,598 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Anthology . Sist oppdatert: 8/21/2025