Selskapsoversikt
Anthem
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Anthem Lønninger

Anthems lønnsområde varierer fra $84,575 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $208,740 for Datavitensskapssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Anthem. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Forretningsanalytiker
Median $117K
Programvareingeniør
Median $110K
Løsningsarkitekt
Median $201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datavitensskapssjef
$209K
Dataanalytiker
Median $145K
Finansanalytiker
$88.4K
IT-teknolog
$84.6K
Produktdesigner
$136K
Produktsjef
Median $148K
Programvareingeniørsjef
$159K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Anthem, є Datavitensskapssjef at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,740. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Anthem, становить $140,338.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Anthem

Relaterte selskaper

  • Johnson & Johnson
  • Optum
  • NRC Health
  • HCA Healthcare
  • Abbott
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser