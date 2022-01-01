Anthem Lønninger

Anthems lønnsområde varierer fra $84,575 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $208,740 for Datavitensskapssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Anthem . Sist oppdatert: 8/21/2025