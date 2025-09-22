Selskapskatalog
Produktleder-mediankompensasjonspakken in Singapore hos Ant Group utgjør totalt SGD 115K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ant Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 115K
Nivå
12
Grunnlønn
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos Ant Group?

SGD 210K

Ofte stilte spørsmål

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Produktleder di Ant Group in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 328,657. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ant Group untuk posisi Produktleder in Singapore adalah SGD 114,786.

Andre ressurser