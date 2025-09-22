Selskapskatalog
Ant Group
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataforsker

  • Alle Dataforsker lønninger

Ant Group Dataforsker Lønninger

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in China hos Ant Group utgjør totalt CN¥638K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ant Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Totalt per år
CN¥638K
Nivå
hidden
Grunnlønn
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Ant Group?

CN¥1.15M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig CN¥215K+ (noen ganger CN¥2.15M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataforsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Ant Group in China ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥881,043. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ant Group for Dataforsker rollen in China er CN¥590,640.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ant Group

Relaterte selskaper

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser